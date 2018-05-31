Повышение тарифов на топливо отменили: реакция на вмешательство правительства

С 1 июня, начиная с 12:01 тарифы на бензин и дизельное топливо снизятся. Руководство НАРЭ приостановило свое решение от 29 мая о повышении тарифов в ответ на соответствующий запрос премьера Павла Филипа. Ведомство сообщает, что на предстоящей неделе намерено внимательно изучить позиции правительства и парламента и сопоставить их с аргументами, на основании которых и было принято решение об увеличении тарифа.

Напомним, во вторник 29 мая НАРЭ утвердило новые максимальные тарифы на бензин и дизельное топливо. Таким образом в ближайшие две недели литр бензина должен был стоить 19,79 леев - т.е. на 64 бана дороже. А цена литра дизельного топлива выросла на 66 банов, составив 17.75 леев.

Вокруг этого подорожания возник скандал, в который тут же вмешалось правительство. Глава камбина Павел Филип направил сегодня запрос в НАРЭ, в котором потребовал объяснений в связи с недавним повышением цен на топливо.

В пресс-релизе правительства отмечалось, что увеличение тарифа вызвало много вопросов и неточностей. На фоне этого премьер предложил руководству НАРЭ приостановить свое решение до полного прояснения обстоятельств, которые привели к росту цен.

Несмотря на то, что у правительства нет полномочий влиять на ценообразование топлива, премьер-министр считает, что любое повышение тарифов должно быть обосновано и хорошо аргументировано. И любое подобное решение должно быть принято в прозрачных и понятных для населения условиях.

Глава кабмина Павел Филип потребовал также, чтобы Министерство экономики рассмотрело возможность улучшения законодательства таким образом, чтобы процессы формирования цен были максимально прозрачны. В ближайшие дни премьер планирует провести встречи с поставщиками топлива.