Латвийские пожарные поймали на лету человека, выпавшего из окна. ВИДЕО

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Латвии спасли человека, который выпал из окна четвертого этажа, поймав его на лету, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Сотрудники пожарно-спасательной службы были вызваны в многоквартирный дом, на подоконнике четвертого этажа был человек. Спасатели решили не предпринимать попытки проникнуть в квартиру.

"Благодаря отзывчивости соседей сотрудники ГПСС смогли попасть в квартиру этажом ниже и приготовиться ловить человека на лету. Также они при помощи альпинистского снаряжения попытались подобраться к человеку на подоконнике с крыши здания, но заметили, что руки его соскользнули и он падает. Пожарные, находившиеся этажом ниже, смогли поймать его на лету за ноги и вытащили через окно", — сообщили в ГПСС.

"В нашей работе крайне важны храбрость и самоотдача, поэтому действия пожарных в этой ситуации, умение думать вне рамок действительно заслуживают уважения. В результате была спасена человеческая жизнь", — заявил журналистам начальник ГПСС Оскар Аболиньш.

Государственная пожарно-спасательная служба и МВД обещают наградить сотрудников за смелые и быстрые действия, а также за проявленную инициативу при спасении жизни человека.

На странице ведомства также опубликована видеозапись происшествия, передает РИА Новости.