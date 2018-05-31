Мексика решила ответить на американские пошлины

Мексика решила ввести ответные пошлины на ряд товаров из США после установления пошлин на экспортируемые в США сталь и алюминий, сообщило в четверг министерство экономики латиноамериканской страны.

Ранее Вашингтон объявил, что вводит пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США из Европы, Канады, Мексики и Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Они вступят в силу в ночь на пятницу.

"Перед фактом пошлин, введенных США, Мексика применит равнозначные меры к различным продуктам, таким как плоская сталь (горячий и холодный прокат, включая стальной лист и различные трубы), лампы, свиные ноги и лопатки, колбасы и пищевые продукты, яблоки, виноград, черника, различные сыры, до суммы, сопоставимой с уровнем финансовых потерь (от пошлин)", — говорится в сообщении мексиканского ведомства.