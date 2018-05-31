Если вы любите простые музыкальные композиции, вероятно, вы разговорчивый и энергичный человек. Если же вы цените оперу, то вы относитесь к проницательным людям с хорошим воображением, передает The Daily Mail со ссылкой на работу Кембриджского университета.
Ученые проанализировали связь между музыкальными предпочтениями и чертами характера. В рамках исследования более 20000 человек прослушивали 25 незнакомых им музыкальных отрывков разных жанров. Также отдельно заполнялся опросник, касавшийся черт характера добровольцев.
Итак, открытые люди предпочитали сложную музыку более простым мелодиям. Вероятно, это связано с тем, что открытые люди чаще узнают новые вещи и им нужна сложность. Также экстраверты любили "не напрягающую" музыку, которую можно охарактеризовать как расслабляющую и акустическую.
Ученые констатируют: музыкальные вкусы связаны с тремя типами мозга. Так, люди, у которых хорошо развита способность понимать мысли и чувства в себе и других, попадают в группу "эмпатов". И они любят музыку, вызывающую глубокие эмоциональные переживания. Люди, способные вычленять схемы и системы, известны как "систематизаторы". Они любят насыщенные разными звуками и аранжировками композиции. Есть и третий тип - нечто среднее.
Люди, предпочитающие блюз, джаз, классику и прочие сложные музыкальные жанры, открыты к любому опыту, имеют либеральные взгляды, интеллектуально развиты и не отличаются хорошей спортивной формой. Любители "тяжелой" музыки (метал, альтернатива) очень похожи на любителей джаза. Правда, они считают, что находятся в более хорошей физической форме, передает meddaily.ru.
Кантри, популярная музыка, саундтреки - выбор тех, кто хуже воспринимает новый опыт и имеет более низкие показатели интеллектуального развития. Одновременно поклонники этих музыкальных жанров более сговорчивые. Это добросовестные экстраверты, которые видят себя как привлекательных, богатых, спортивных людей с консервативными взглядами. Энергичной и ритмичной музыке отдают предпочтение экстраверты, привлекательные, сговорчивые, спортивные люди, но имеющие иные от любителей популярной музыки показатели по уровню интеллекта, благосостояния и политических убеждений.
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ОВЕН
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Сегодня вы будете душой компании. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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РЫБЫ
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