Российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента Украины о помощи с получением украинского гражданства.
По словам Бабченко, у него есть вид на жительство на Украине; его семья тоже подала документы на разрешение для постоянного проживания там, передает meduza.io.
Согласно украинскому закону, иностранец, которому по его ходатайству предоставляют гражданство Украины, должен отказаться от гражданства другой страны.
«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно», — сказал Бабченко на пресс-конференции.
Вечером 29 мая полиция сообщила, что Аркадий Бабченко был убит в Киеве тремя выстрелами в спину. 30 мая Служба безопасности Украины заявила, что убийство было инсценировано.
Предполагаемый организатор преступления задержан, его обвиняют в терроризме. Это гражданин Украины Борис Герман. По данным, СБУ он был завербован российскими спецслужбами; кто конкретно стал заказчиком убийства журналиста, пока неизвестно.
После объявления об инсценировке Бабченко встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он поручил назначить журналисту и его семье круглосуточную охрану.
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