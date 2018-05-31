Французский замок стоимостью €1,4 млн можно приобрести за 10 евро

Замок во Франции стоимостью €1,4 млн можно приобрести по символичной цене.

Лотерея организована британским филантропом Рут Филипс, все доходы от продажи ее Chateau de Cautine пойдут на благотворительность. Прибыль, полученная в результате лотереи, пойдет на финансирование Eco Village Development Company, компании, строящей доступное альтернативное жилье, 5% прибыли будет пожертвовано организации, помогающей бездомным.

Замок был построен в 1667 году и содержит множество предметов антиквариата. Расположенный на территории 120 000 м² в департаменте Дордонь, замок оборудован 12-метровым бассейном, на территории есть отдельный коттедж с тремя спальнями, два каменных амбара и часовня.

Участники конкурса должны выбрать правильные переводы двух французских выражений: «les carottes sont cuites» и «ca ne casse pas trois pattes un canard» — на выбор даются четыре варианта. Билетов около 500 000, купить их можно за €10, передает Моя планета.