Джонни Депп за деньги встретился с 40 россиянками

Джонни Депп во время визита в Москву лично встретился с несколькими десятками фанаток.

Всего 40 девушек заплатили по 62 тыс. руб. за аудиенцию со звездой «Пиратов Карибского моря», который приехал в Россию в составе рок-группы Hollywood Vampires.

По словам встретившихся с актером россиянок, им пришлось стоять в очереди и ждать, пока каждую позовут в комнату к Деппу. «Мы обнялись, и Джонни Депп легонько чмокнул меня в щеку. Пара фото, потом он повернулся ко мне и начал внимательно разглядывал мое лицо. Мне даже стало неловко. Тогда я спросила на английском: «Как ты?». Депп ответил: «О, спасибо, все отлично. Как ты?», — цитирует kp.ru одну из поклонниц, Анастасию Ниязгулову.