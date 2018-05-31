Парламент создаст новую комиссию

Парламент создаст комиссию, которая будет рассматривать отчеты Счетной палаты. Новая структура будет называться Комиссией по государственному финансовому контролю и начнет работать в следующем созыве парламента.

Инициатива принадлежит спикеру парламента Андриану Канду и направлена на усиление контроля над государственными финансами, передает Молдпрес.

Новая Комиссия по государственному финансовому контролю будет отвечать за обеспечение правовой основы внешнего публичного аудита и за организацию высшего аудиторского учреждения. Кроме того, члены комиссии будут рассматривать ежегодные отчеты и аудиторские отчеты Счетной палаты и аудиторских структур, будет осуществлять контроль над рассмотрением петиций и организацией приема граждан по вопросу использования государственного имущества, будет изучать, как осуществляется парламентский контроль за деятельностью центральных и местных органов власти по соблюдению законодательства об использовании государственных финансовых средств, а также будет выполнять решения и обращения Конституционального суда в данной области.

По словам Канду, создание комиссии позволит повысить уровень прозрачности в использовании государственных денег и ответственность властей за использование государственных средств.

Новые положения также предусматривают, что на пленарных заседаниях парламента будут проводиться слушания ежегодных отчетов Счетной палаты, которые должны быть представлены до 1 мая, и ежегодные отчеты об управлении и использовании государственных финансовых средств и государственного имущества, которые должны быть представлены до 15 сентября.