"Последний день мая": в Кишиневе прошла премьера фильма Игоря Кистола

Премьера фильма "Последний день мая" режиссера Игоря Кистола состоялась накануне в столичном кинотеатре "Одеон". В этом году картина была номинирована на премию Ника, одну из самых престижных в мире. Фильм рассказывает историю отца, который сам воспитывает двух дочерей.

"Зрителей глубоко тронул этот фильм. Они думали, что такая история не могла произойти на самом деле. Меня это очень взволновало", - рассказывает режиссер Игорь Кистол.



Сняли картину в 2016 году. Съемки прошли в селе Вадул луй Рашков Шолданештского района. Главные роли сыграли отечественные актеры Дана Чобану и Валерий Андриуцэ.



"Была уверена, что не буду волноваться, но волнуюсь. Наверное, это хорошо, когда актер волнуется на премьере фильма", - сказала актриса Дана Чобану.



В июле фильм "Последний день мая" представят на международном кинофестивале Золотой абрикос в Армении.