Из бюджета выделили средства на оборудование для больниц

Больницы страны получат современное оборудование для диагностики туберкулеза и онкологических заболеваний. На эти цели из госбюджета выделили 17 миллионов леев. Об этом на Конгрессе радиологии и медицинской визуализации заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь.

Почетным гостем мероприятия стал профессор пенсильванского университета США Абасс Алави, который несколько лет назад был номинирован на премию Нобеля. Он приехал в Кишинев, чтобы поделиться своим опытом с молдавскими специалистами.

"Это настоящая революция в медицине, потому что без технологий по визуализации мы не можем применять современную медицину. Привлекайте в эту область молодых специалистов, которые будут обучены на высоком уровне и будут мотивированы изучить эти технологии", - сказал профессор университета Пенсильвании Абасс Алави.



По словам отечественных специалистов, метод Абасса Алави можно использовать и в Молдове. Он позволяет диагностировать раковые опухоли на ранней стадии.



"Профессор Алави известен за свою новаторскую работу в области разработки и внедрения позитронно-эмиссионной томографии. Этот аппарат у нас уже есть и работает, мы уже провели первые исследования", - сказал сотрудник кафедры радиологии медуниверситета Ион Кодряну.



Министр здравоохранения отметила, что власти понимают важность развития медицинской визуализации для правильного и быстрого диагностирования разных заболеваний.



"В ближайшее время современными технологиями будут оснащены институты онкологии и фтизиопульмонологии, а также мобильные клиники, которые будут работать в территориях, с целью раннего диагностирования болезней", - сказала министр здравоохранения Светлана Чеботарь.



"В последние годы в Молдове появились новые технологии в области радиологии и медицинской визуализации. Раннее диагностирование болезней означает правильное лечение. На этом конгрессе мы узнаем новую информацию и новые методы", - отметила глава парламентской комиссии по социальной защите Валентина Булига.



Конгресс проходит в четвертый раз. Он продлится до второго июня. Организовали мероприятие Министерство здравоохранения, медицинский университет и общество рентгенологов Молдовы.