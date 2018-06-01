Герман из "Шмайсера": что известно о подозреваемом в покушении на Бабченко

Шевченковский районный суд Киева назвал имя подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. "Гражданином Г.", задержанным накануне Службой безопасности Украины (СБУ), оказался Борис Львович Герман.

Это подтвердил и адвокат подозреваемого Евгений Солодко, передает ВВС. В своем "Фейсбуке" он сообщил, что Герман является исполнительным директором украинско-немецкого СП "Шмайсер", которое "имеет давние производственные отношения с министерством обороны Украины".

Прокуроры главной военной прокуратуры Украины попросили Шевченковский суд взять Германа под стражу. Суд прислушался к их мнению и арестовал предпринимателя на два месяца.

"Сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - написал Солодко.

Ранее адвокат называл обвинения в адрес своего подзащитного "неэстетичной провокацией" и рассказывал, что силовики пытались его "кошмарить".

О том, что задержанный является предпринимателем, который поставлял товары для нужд украинского минобороны, сообщил также журналист Владимир Бойко. Кроме того, по его данным, Герман был помощником-консультантом двух народных депутатов Украины - Михаила Гончарова и Игоря Плохого.

"Герман утверждает, что к нему обратился сотрудник департамента контрразведки СБУ и попросил помочь разоблачить вражеского агента. Будучи зависимым от СБУ как предприниматель, осуществляющий поставки для нужд вооруженных сил, Герман согласился и передал деньги, полученные от куратора из ДКР, "киллеру", - пишет Бойко в "Фейсбуке".

Герман, которого СБУ накануне называла "гражданином Г.", был задержан в Киеве за три часа до начала пресс-конференции, на которой перед журналистами появился Бабченко, об убийстве которого было объявлено накануне.

Подозреваемый, гражданин Украины, который был задержан по итогам спецоперации с инсценировкой убийства российского журналиста, был завербован российскими спецслужбами и занимался организацией покушения непосредственно в Киеве, заявили в СБУ.

По версии украинской спецслужбы, задержанный получил на организацию преступления 40 тысяч долларов, из которых 30 тысяч он передал своему знакомому, который должен был совершить убийство, а 10 тысяч решил оставить себе.

По информации СБУ, после убийства Бабченко, которое должно было стать "пробным" (организатор якобы говорил о необходимости устранения 30 человек), "гражданин Г." планировал уехать в Россию через третью страну и уже купил для этого билет.