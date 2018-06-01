Решение окончательное: в деле о крупнейшей партии героина поставили точку

Высшая судебная палата поставила точку в деле о самой крупной в истории страны партии героина.

Двое молдавских полицейских и двое граждан Турции проведут за решеткой от трёх до 14 лет за контрабанду 20 мешков дурмана общим весом в двести килограммов. Наркотик, хранившийся с 2008-го как улика, будет уничтожен.

10 лет назад патрульные остановили машину, доверху набитую мешками с фасолью. Между ними и был спрятан черный товар на сумму в 10 миллионов леев, напоминает canal3.md.