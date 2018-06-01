Canon прекратила продажи своей последней пленочной фотокамеры

Компания Canon прекратила продажи единственного пленочного фотоаппарата EOS-1V. Официальное сообщение об этом размещено на сайте производителя, пишет The Verge.

Тем не менее, компания намерена продолжить ремонтировать проданные фотокамеры до 31октября 2025 года, передает korrespondent.net. Однако в компании предупреждают, что в случае недостатка деталей ремонт может быть отклонен начиная с 2020 года.

В то же время покупка камеры EOS-1V все еще доступна на сайте eBay.

Известно, что EOS-1V является профессиональной пленочной фотокамерой, которая была выпущена в 2000 году. Производство камеры прекратилось в 2010 году, после чего продолжилась реализация устройств, которые остались на складах.