"Чуточку попахивал": в Португалии посадили самолет из-за вонючего пассажира

Самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару из-за невыносимо вонючего пассажира. Об этом в четверг, 31 мая, пишет Mirror.

По рассказам очевидцев, мужчина пах так, будто не мылся несколько недель. Пассажиры лайнера, оказавшиеся поблизости, начали падать в обморок, у некоторых из них началась рвота, передает korrespondent.net.

Экипаж пытался изолировать мужчину в туалете, но это не принесло желаемого результата. Пилот принял решение приземляться в ближайшем аэропорту.

Transavia Airlines подтвердила факт экстренной посадки Боинга-737.

"Самолет совершил аварийную посадку из-за причин медицинского характера, однако один из пассажиров на самом деле чуточку попахивал", - заявил представитель компании.