Украина отзывает двух дипломатов из органов СНГ

Украина отзывает двух дипломатов из состава уставных органов Содружества Независимых Государств в соответствии с поручением президента Украины Петра Порошенко. Об этом в пятницу, 1 июня, пишет УНН со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины на запрос.

Как сообщили в МИД Украины, несмотря на то, что в свое время Украина не подписала Устав СНГ, представители нашего государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе 3 уставных органов Содружества - Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел. После 2014 года украинская сторона прекратила свое участие в деятельности этих органов.

Также Украина имела свои квотные должности в координационном органе СНГ - Исполнительном комитете (заместитель председателя Исполкома - Исполнительного секретаря СНГ, директор правового департамента, заместитель директора департамента экономического сотрудничества - начальник отдела), однако в 2014 году отозвала своих представителей и с тех пор не заполняет данные квоты, передает korrespondent.net.

"В данный момент, в соответствии с поручением президента Украины, МИД начал процесс ликвидации Постоянного представительства Украины при координационных институтах СНГ", - говорится в ответе на запрос.

Согласно веб-странице представительства, сотрудниками указаны Дарибогова Ольга Алексеевна, и. о. руководителя Постоянного представительства, советник, и Ткачук Вадим Владимирович - первый секретарь.

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении участия страны в координационных советах СНГ. Ведомство поручило МИД принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.