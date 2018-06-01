Премьер Грузии отказался уйти в отставку из-за дела об убийстве школьников

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался оставить свой пост - несмотря на протесты в Тбилиси. Соответствующее заявление в пятницу, 1 июня, распространила пресс-служба грузинского правительства.

"Как только я буду убежден, что отставка моего кабинета принесет пользу стране и хотя бы немного улучшит и разрядит ситуацию, я не буду сомневаться ни секунды. Сегодня - не та ситуация и не тот момент", - подчеркнул глава кабмина.

Вечером 31 мая в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в связи с приговором по делу об убийстве двух школьников в декабре 2017 года.

Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе погибли во время массовой драки между учащимися. Тбилисский городской суд 31 мая частично оправдал обвиняемых по этому делу. Одному из них, в частности, переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства, передает dw.com.

Руководитель Главной прокуратуры покинул свой пост

После вынесения вердикта протестующие, в том числе отец одного из погибших, вышли на акцию к зданию Главной прокуратуры Грузии. После этого руководитель ведомства Ираклий Шотадзе подал в отставку. Митинг переместился к зданию парламента страны. Собравшиеся начали скандировать требования отставки правительства. В ночь на 1 июня акцию пришлось временно прекратить из-за проливного дождя. Митингующие планируют продолжить ее 1 июня с 16.00 по местному времени (17.00 мск). По предварительной информации, к мероприятию могут присоединиться жители регионов.

В заявлении для прессы Георгий Квирикашвили заверил, что прокуратура вернет дело на доследование. Следственный процесс возглавит вице-премьер Георгий Гахария. Премьер пообещал взять дело на личный контроль. Кроме того, в кратчайшие сроки парламент страны должен утвердить состав новой следственной комиссии. Родителям погибших на всех этапах будет предоставлен доступ к оперативной информации, пообещал Квирикашвили.

В середине мая в Тбилиси прошла другая массовая акция протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и главы МВД Георгия Гахарии. Поводом для демонстрации стала силовая операция спецназа в двух ночных клубах столицы.