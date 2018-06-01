США ввели пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза

Решение о введении США пошлин на сталь и алюминий для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики вступило в действие в полночь 1 июня по вашингтонскому времени.

О том, что оно принято окончательно, сообщил накануне, в четверг, 31 мая, министр торговли США Уилбур Росс. По его словам, переговоры с Евросоюзом не привели к достижению соглашения, которое убедило бы США в продлении отсрочки от пошлин, введенной в марте текущего года. Вскоре после этого Евросоюз объявил о подготовке ответных мер, передает dw.com.

Что касается Канады и Мексики, то переговоры с этими двумя странами о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) пока затягиваются, и, по словам Росса, пока невозможно предсказать дату их завершения. Поэтому США решили ввести пошлины на сталь и алюминий и для Канады и Мексики.