Лучшие отечественные предприниматели получили награды в рамках конкурса

Лучших отечественных предпринимателей наградили в рамках главного конкурса деловых людей Молдовы. В 13 номинациях соревновались 113 марок. Организовала мероприятие Торгово-промышленная палата в партнерстве с Государственным агентством по интеллектуальной собственности.

"Если в прошлом году в конкурсе участвовали 28 компаний, то в этом году их 45. Многие отечественные фирмы зарегистрировали новые марки, внедрили системы менеджмента качества, это позволило им принять участие в конкурсе", - сказал глава Торгово-промышленной палаты Сергей Харя.

Сами предприниматели уверяют, что не намерены останавливаться на достигнутых успехах и продолжат работать над улучшением качества продукции.

"Мы приложили огромные усилия, было много перемен, которые пошли на благо компании и привели ее к успеху", - сказала директор компании Жана Визитиу.

"Я в бизнесе 22 года, естественно, это был не легкий путь, но если работаешь и стараешься, все получается. Я горжусь наградой "Бизнес-леди"."

Премии победителям вручил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Это событие направлено на выявление и поощрение наиболее конкурентоспособных отечественных брендов, а также компаний, которые успешно внедрили европейские стандарты в области менеджмента качества", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Гала молдавского бизнеса" прошла в 15 раз.