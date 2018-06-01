Столица отмечает Международный день защиты детей

Сегодня в столице проходит ряд мероприятий по случаю Международного дня защиты детей. Мероприятия начались в 10.00 в Центральном парке Штефана чел Маре с художественной программы «Мир сказок», в рамках которой будут организованы конкурсы, работы в группах, мастер-классы, флористика, спорт, туризм, рисунки на асфальте и др.

В течение дня, интерактивные программы будут проводиться и в секторах. В сквере Театра оперы и балета с 11.30 до 14.30 - развлекательная программа «Детство, Радость, Развлечения» (конкурсы, викторины, развлекательные шоу и др.). В то же время, в сквере Кафедрального собора дети могут принять участие в различных конкурсах, шахматных турнирах, танцах и др, передает Молдпрес.

Мероприятия для детей пройдут и на пешеходной улице им. Е. Доги. Там организованы выставки, танцевальные и песенные конкурсы и др. В парке Дендрарий также состоится культурная программа.

Вечером в Зеленом театре состоится музыкальный спектакль «Музыка из мультфильмов», синхронизированная с изображениями из соответствующих фильмов.