Большинство случаев кори в этом году в Молдове зарегистрировали в мае

С начала нынешнего года в Молдове зарегистрировано 28 случаев заболевания корью, из которых 26 были выявлены в мае.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, из общего числа зарегистрированных пациентов, 21 (75%) - ромы.

Большинство заболевших - дети, не получившие прививку. Только два пациента были вакцинированы двумя дозами вакцины, последний раз в 2002 году. Также заболели двое детей в возрасте до одного года, передает Молдпрес.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предпринимает все необходимые меры, для предотвращения распространения кори, и призывает население сделать прививки, особенно лиц, планирующих путешествия по странам, пострадавшим от кори (Румыния, Украина, Греция, Италия, Черногория).