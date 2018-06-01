Суд в Нью-Йорке начнет рассматривать уголовное дело известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна во вторник, 5 июня. Изначально слушание было назначено на 30 июля, но теперь эта дата отменена, сообщило в пятницу, 1 июня, агентство AFP со ссылкой на прокуратуру Манхэттена.
Как уточняется в сообщении, на предстоящем слушании Вайнштейн может потребовать признать его невиновным. Защищающий продюсера адвокат Бен Брэфман ранее неоднократно заявлял, что Вайнштейн будет вести себя именно так.
30 мая Харви Вайнштейну были официально предъявлены обвинения в изнасиловании и совершении незаконного сексуального акта, передает dw.com.
Соответствующее решение вынесло так называемое большое жюри - коллегия присяжных заседателей, определяющая обоснованность и целесообразность предъявления официальных обвинений. "Это обвинительное заключение ставит подсудимого на шаг ближе к тому, чтобы он понес ответственность", - было сказано в заявлении прокуратуры Манхэттена.
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