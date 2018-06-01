США потратили свыше 17 млн долларов на расследование вмешательства РФ в выборы

Министерство юстиции США с момента назначения Роберта Мюллера спецпрокурором по России в мае 2017 года потратило свыше 17 млн долларов (14,5 млн евро) на расследование возможных связей президента Дональда Трампа и его окружения с РФ. Об этом в четверг, 31 мая, сообщило издание Politico со ссылкой на правительственный финансовый отчет.

Период с октября 2017 по март 2018 года оказался для бывшего руководителя Федерального бюро расследований особенно продуктивным, отмечает издание. Финансовые расходы его команды за это время составили 10 млн долларов (8,5 млн евро). При этом следователям в пяти случаях удалось добиться признания вины подозреваемых, еще 17 лицам и организациям были официально предъявлены обвинения.

Мюллер издал специальное заявление, в котором подчеркнул, что все траты "укладываются в рамки отведенного бюджета". Трамп, в свою очередь, в середине мая обвинил спецпрокурора в финансовом перерасходе, назвав работу его команды "охотой на ведьм".

Как следует из недавнего отчета американского Минюста, 4,5 млн долларов (3,8 млн евро) - это непосредственные расходы на функционирование комиссии Мюллера за минувшие шесть месяцев. Из них свыше 874 тыс. долларов (748 тыс. евро) были потрачены на выплату зарплат и бонусов сотрудникам, 1,9 млн долларов (1,6 млн евро) пошли на привлечение сторонних специалистов.

Еще более 532 тыс. долларов (455 тыс. евро) были перечислены на транспортные расходы, свыше 227 тыс. долларов (194 тыс. евро) - на IT-услуги и немногим более 29 тыс. долларов (24 тыс. евро) - на предметы снабжения и материальные расходы.

Отчет за период с 1 апреля по 30 сентября - текущий финансовый год, как ожидается, будет обнародован до января 2019 года, передает dw.com.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года.

Назначенный в мае 2017 года министерством юстиции США специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер, а также несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы 2016 года, а также поиском предполагаемых контактов между Москвой и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.