«Коммерсант» отмечает, что в соцсетях за последние несколько лет неоднократно появлялись сообщения о том, что граждане, например, при обращении в банк обнаруживали, что их паспорт считается недействительным.

В пресс-центре МВД объявили, что паспорта могли ошибочно получить статус недействительных при объединении баз в 2006 году.

До 2006 года, пояснили в МВД, существовали разрозненные базы паспортов, а затем появилась единая информационная автоматизированная система «Российский паспорт».

«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с „действителен“ на „недействителен“», — сообщили в пресс-центре МВД.

Представители ведомства призвали граждан пользоваться сервисом проверки по списку недействительных российских паспортов, добавив, что выявленные ошибки территориальные органы МВД исправляют «в кратчайшие сроки».

В министерстве уточнили, что из-за сбоя в базе данных граждане, чьи паспорта ошибочно признаны недействительными, не смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Исправить это можно только после внесения соответствующих исправлений в ЕИАС «Российский паспорт».

На вопрос «Ъ», может ли произойти повторный сбой и стоит ли постоянно проверять статус паспорта, в МВД не ответили, передает meduza.io.