В Киеве пешеход погиб, пытаясь перебежать 10-полосную дорогу

В ночь на пятницу, 1 июня, в Киеве на Кольцевой дороге, возле обойного рынка фура Renault сбила насмерть пешехода. Авария случилась около 03:40, сообщает Информатор со ссылкой на сотрудников полиции.

По их данным, грузовик ехал в сторону проспекта Победы. Возле обойного рынка мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте.

"Так как все произошло в темное время суток, водитель фуры поздно заметил пешехода, начал тормозить и пытался уйти от столкновения. К сожалению, избежать его не удалось. На дороге остался тормозной след фуры", – говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Ему было около 35 лет, передает korrespondent.net.