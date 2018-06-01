Восемь детей в возрасте до 10 лет получили ожоги при проведении химических опытов в игровом зале торгового центра в Иркутске, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Описанные события произошли днем 1 июня в научно-развлекательном центре "Гравитация", расположенном на третьем этаже молла. По словам очевидцев, во время проведения одного из опытов с горючей жидкостью произошел взрыв, огонь перебросился на одежду юных посетителей. Оказавшиеся рядом родители сбили пламя, но юные исследователи получили ожоги первой и второй степени и позже были доставлены в городскую клиническую больницу №3. По неподтвержденным данным, у некоторых детей обожжено до 40% тела.
В результате инцидента в помещении возникло задымление, хотя представители ТЦ и утверждают, что пожара не было. Прибывшие спасатели эвакуировали более полутора тысяч человек, передает Вести.ру.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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РАК
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Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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