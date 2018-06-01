Восемь детей получили серьезные ожоги во время опытов в иркутском торговом центре

Восемь детей в возрасте до 10 лет получили ожоги при проведении химических опытов в игровом зале торгового центра в Иркутске, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Описанные события произошли днем 1 июня в научно-развлекательном центре "Гравитация", расположенном на третьем этаже молла. По словам очевидцев, во время проведения одного из опытов с горючей жидкостью произошел взрыв, огонь перебросился на одежду юных посетителей. Оказавшиеся рядом родители сбили пламя, но юные исследователи получили ожоги первой и второй степени и позже были доставлены в городскую клиническую больницу №3. По неподтвержденным данным, у некоторых детей обожжено до 40% тела.

В результате инцидента в помещении возникло задымление, хотя представители ТЦ и утверждают, что пожара не было. Прибывшие спасатели эвакуировали более полутора тысяч человек, передает Вести.ру.