В Афганистане найден живым сбитый советский летчик

В Афганистане найден живым советский военный летчик, сбитый еще в 80-х годах.

"Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и помощь административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа", — рассказал РИА Новости руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин, не уточнив при этом, о ком именно идет речь.

В Афганистане с 1979 года по 1989 годы были сбиты 125 боевых самолетов Военно-Воздушных сил СССР, отмечает Вести.ру.