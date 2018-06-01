Каким будет начало лета: прогноз погоды на ближайшую неделю

30 градусов тепла, ясную погоду, без осадков, прогнозируют метеорологи на ближайшие дни.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в субботу и воскресенье по всей территории страны ожидается незначительное похолодание, но уже в понедельник опять вернется жара. Так, в конце этой недели температура поднимется до 24-26 градусов днем, и 10-15 градусов ночью. Осадки ожидаются только в центральных районах страны, где возможно, пройдут дожди с грозами, передает Молдпрес.

В среду столбики термометров поднимутся до 26-30 градусов по Цельсию, но во второй половине недели опять ожидается похолодание на несколько градусов.

Синоптики продлили желтый код пожароопасности до 11 июня и желтый код гидрологической засухи. Так, до 7 июня по всей территории страны сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Вместе с тем, из-за отсутствия осадков был объявлен желтый код гидрологической засухи. В связи с этим Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды призвало население, и в частности экономических агентов, рационально потреблять водные ресурсы.