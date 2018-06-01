Принцесса Саудовской Аравии появилась в Vogue за рулём

На обложке июньского номера журнала Vogue для Саудовской Аравии появилась принцесса Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд, позирующая за рулём автомобиля. Таким образом издание поприветствовало снятие запрета на вождение для местных жительниц.

На фото Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд позирует за рулём красного кабриолета, на обложке написано «Движущая сила». Принцесса рассказала Vogue, что, что Саудовской Аравии «есть множество консерваторов», но она всё равно поддерживает перемены. Редакция журнала добавила, что «празднует отмену запрета» вместе с саудовскими женщинами, передает tjournal.ru.

Несмотря на поддержку женщин от Vogue, многие раскритиковали журнал за обложку июньского номера. Как отметил The Guardian, пользователям соцсетей не понравилось, что в журнале никак не упомянули арест политических активистов, выступающих за снятие запрета на вождение. Некоторые даже заменили лицо принцессы на лица задержанных активисток.

В сентябре 2017 года король Саудовской Аравии подписал указ, разрешающий женщинам водить автомобиль. Однако для получения прав женщинам по-прежнему нужно будет спрашивать разрешения у мужчин. Незадолго до отмены запрета в Саудовской Аравии арестовали несколько активисток, борющихся за права женщин.