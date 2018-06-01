Директор магаданского предприятия спрятал золото на 26 миллионов

В Магаданской области суд вынес обвинительный приговор руководителю одного из золотодобывающих предприятий региона, который спрятал крупную партию золота. Об этом сообщили представители пресс-службы УСФБ области.

Как уточняется, Ягоднинский районный суд признал фигуранта виновным в незаконном хранении золота и приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей, а также условному лишению свободы сроком на два года и один месяц, передает Вести.ру.

Ранее сотрудники УФСБ РФ по Магаданской области в процессе досмотра контейнера с металлоломом, принадлежащего золотодобывающему предприятию, обнаружили тайник со слитками промышленного золота общим весом более 12 килограммов. Стоимость изъятого драгметалла превысила 26 миллионов рублей, отмечает агентство "Интерфакс".