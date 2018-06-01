"Перезимовали зиму, перезимуем и лето": российские регионы замело снегом

В первый день лета погода преподнесла неприятный сюрприз жителям Европейской России, Поволжья и Урала — во многих регионах выпал снег.

Жители Татарстана 1 июня ждали от природы чего угодно, только не снегопада. Утром снегом засыпало Набережные Челны и Елабугу. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео июньской метели. Некоторые молодые люди то ли в шутку, то ли всерьез говорят о том, что пора переезжать в другой климатический пояс.

"Снег шел мелкий, но сильный. Вышла на прогулку с собакой — все припорошено, на листьях деревьев даже маленькие сугробики лежат", — рассказывает одна из жительниц Набережных Челнов.