В Венгрии разбился самолет, погибли два человека

В Венгрии во время учебного полета разбился небольшой самолет eFusion – погибли два человека. Авиакатастрофа произошла между городами Паган и Саланта, сообщает Index.hu.

"Самолет разбился вскоре после взлета и загорелся в результате столкновения с землей. Причина падения еще неизвестна", - рассказали в местной полиции.

Пилота и пассажира самолета спастись не удалось, они погибли. Одному из погибших был 41 год, другому 62 года, передает korrespondent.net.

Самолет упал на кукурузное поле в полутора километрах от аэропорта Печ. На месте падения образовались выжженные участки диаметром от 5 до 10 метров.