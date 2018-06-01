Власти американского штата Гавайи объявили об обязательной эвакуации жителей нескольких районов в связи с извержением вулкана Килауэа, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства округа Гавайи.
"Обязательной эвакуации подлежит селение Леилани-Эстейтс. У жителей есть время до 12.00, завтра, в пятницу, 1 июня, чтобы покинуть зону обязательной эвакуации", — говорится в сообщении.
По данным заявления, те, кто решат остаться в опасной зоне, должны быть готовы к тому, что экстренные службы могут не ответить на их вызовы и не приехать.
Представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что отказавшиеся от эвакуации жители могут быть арестованы. Ранее эвакуация была добровольной, отмечает РИА Новости.
Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 77 домов. Президент США Дональд Трамп объявил островной штат в Тихом океане зоной бедствия в связи с извержением вулкана Килауэа. Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.
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