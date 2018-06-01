Поехавший автомобиль придавил девочку к грузовику в Оргеевском районе

Четырехлетняя девочка погибла в результате аварии, которая произошла вечером 29 мая в селе Пересечино, Оргеевского района.

По данным полиции, трагедия произошла, когда дети - брат и сестра - играли перед воротами дома. Двухлетний мальчик сел за руль автомобиля, оставленного с ключем в замке зажигания.

Машина начала двигаться, сбила девочку и придавила ее к припаркованному грузовику. Малышка скончалась на месте.

Обстоятельства трагедии изучают правоохранители.