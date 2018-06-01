Сауну предложили включить в список наследия ЮНЕСКО

Финляндия выдвинет двух номинантов на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в список 2019 года страна предлагает включить финскую традицию купания в сауне, а в список 2020 года — традиционный народный музыкальный стиль Каустинен (Kaustinen), сообщает в пятницу министерство образования и культуры страны.

Каждая страна может представлять для списка ЮНЕСКО только по одному номинанту в год.

"В Финляндии есть много различного "живого" наследия, которое можно с гордостью представить миру. Одним из хороших примеров нашего нематериального культурного наследия является купание в сауне, которое является важным элементом финского образа жизни. Купание в сауне является первым финским элементом, который будет номинирован в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в марте 2019 года", — говорит министр по делам ЕС, культуре и спорту Сампо Терхо.

Кроме того, будет начата подготовка на включение традиционного народного музыкального стиля Каустинен (Kaustinen), который известен с 17 века. Традиция Каустинен, передаваемая от поколения к поколению, главным образом внутри семей, продолжает жить сегодня, в том числе в форме ежегодного фестиваля народной музыки Каустинен. Цель состоит в том, что данная традиция должна быть предложена для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в марте 2020 года.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Финляндии значится семь наименований. Шесть объектов включены в список по культурным критериям и один объект включен по природным, передает РИА Новости.