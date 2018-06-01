В Google обнаружили "самый странный" сбой

В приложении Google для Android-устройств нашли необычный баг, позволяющий прочитать последнее SMS-сообщение в телефоне. Об этом рассказал пользователь имиджборда Reddit под ником Krizastro.

Владелец смартфона Google Pixel 2 XL заявил, что каждый раз при вводе в поисковую строку запроса «the1975..com» в результатах он видит последние текстовые сообщения на его смартфоне, передает Лента.ру.

«Похоже, это самый странный сбой, с которым я когда-либо сталкивался. Это просто случайное совпадение или происходит что-то другое?» — задался вопросом Krizastro. Другие пользователи смартфонов под управлением Android рассказали, что имеют такие же симптомы. Кроме того, они столкнулись с подобной проблемой, когда пытались произвести поиск по фразам «Vizela viagens», «Izela viagens» и «Zela viagens».

Судя по всему, эти запросы каким-то образом запускают функцию показа текстовых сообщений, которая доступна в приложении Google. Однако неясно, каким образом перечисленные фразы и наборы символов связаны с ее запуском.

При этом юзеры обратили внимание, что поиск в браузере Google Chrome выдает только корректные результаты.