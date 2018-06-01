В Болгарии учитель устроила стриптиз на выпускном

В Болгарии учительница средней школы Дарина Димова станцевала стриптиз на выпускном. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает Daily Star.

Отмечается, что женщина на сцене ночного заведения, где проводился праздник, станцевала возле мужчины с голым торсом, больше похожего на стриптизера. Спустя время она начала стягивать штаны с мужчины.

За всем этим наблюдали выпускники, которые были шокированы поведением своей учительницы.

Родители, которые увидели видео, пожаловались в школу. Сама учительница ничего не знала об этой записи. После того, как она ее увидела, написала заявление об увольнении.

Как выяснилось позже, стриптизером был гость ресторана, передает korrespondent.net.