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В Болгарии учитель устроила стриптиз на выпускном
// фото: Скриншот из видео
13:15, 01 Jun 2018
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В Болгарии учительница средней школы Дарина Димова станцевала стриптиз на выпускном. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает Daily Star.

Отмечается, что женщина на сцене ночного заведения, где проводился праздник, станцевала возле мужчины с голым торсом, больше похожего на стриптизера. Спустя время она начала стягивать штаны с мужчины.

За всем этим наблюдали выпускники, которые были шокированы поведением своей учительницы.

Родители, которые увидели видео, пожаловались в школу. Сама учительница ничего не знала об этой записи. После того, как она ее увидела, написала заявление об увольнении.

Как выяснилось позже, стриптизером был гость ресторана, передает korrespondent.net.




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