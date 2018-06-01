Звезда Друзей покидает автошоу Top Gear

Голливудский актер Мэтт ЛеБлан покидает автомобильное шоу Top Gear после следующего сезона. Об этом пишет The Wrap.

Звезда ситкома Друзья покинет проект после участия в четырех его сезонах. Кто придет на смену ЛеБлану, пока не сообщается, отмечает korrespondent.net.

"Работать в Top Gear было очень весело. Мне понравилось быть в этой команде. Однако плотное расписание и связанные с Top Gear путешествия отнимают время у моей семьи и друзей, с чем мне сложно смириться", - отметил актер.