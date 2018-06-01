Российский детсад обнесли колючей проволокой

В уральском городе Серове территорию детского сада обнесли колючей проволокой. Сообщение об этом и соответствующая фотография опубликованы в паблике «Подслушано в Серове» во «ВКонтакте».

Пользователи сети попытались угадать, зачем понадобились такие меры. «Чтоб бухающая молодежь не сидела в верандах», — предположил один из комментаторов. Другой пожалел, что такой способ защиты дошкольного учреждения не применялся раньше.

Третий пользователь, посещавший этот сад в советские годы, рассказал, что в ту пору роль колючей проволоки выполняли строгие сторожи и дворники, перелает Лента.ру.