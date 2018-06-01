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Туристка упала со стометровой горы и выжила
// фото: РИА Новости / Ирина Овчинникова
14:51, 01 Jun 2018
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В Новой Зеландии спасатели помогли британке, упавшей в расщелину в районе горного массива Тонгариро, сообщает Scoop Media.

В службу спасения поступил звонок от испуганной туристки, чья подруга поскользнулась на горном хребте и упала вниз. Сначала было неизвестно, жива ли упавшая девушка, она не отвечала на крики.

Потом оказалось, что она потеряла сознание, а когда очнулась, смогла докричаться до подруги, передает РИА Новости.

Вулканический массив Тонгариро находится на территории одноименного национального парка, старейшего в Новой Зеландии. На склонах вулканов проводились съемки трилогии "Властелин колец".




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