ВОЗ призвала усилить борьбу с неинфекционными заболеваниями

Комиссия высокого уровня Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) по неинфекционным заболеваниям призывает повысить уровень борьбы с неинфекционными заболеваниями на политическом уровне и немедленно расширить меры по борьбе с эпидемией, говорится в докладе комиссии.

"Главы государств и правительств должны нести ответственность за повестку дня в сфере неинфекционных заболеваний, а не делегировать ее только министрам здравоохранения, поскольку для этого (борьбы – ред.) требуется коллективная работа и сотрудничество во многих секторах", — говорится в докладе.

Согласно докладу, "правительствам и международному сообществу следует разработать новую экономическую парадигму для финансирования действий в отношении неинфекционных и психических заболеваний".

Комиссия также призывает власти стран осуществлять эффективное регулирование, надлежащее взаимодействие с частным сектором, научными кругами, гражданским обществом и общинами в борьбе с неинфекционными заболеваниями.

По данным ВОЗ, жертвами неинфекционных заболеваний, в числе которых диабет, респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, ежегодно становится 41 миллион человек, что составляет 71% от всех смертей в мире. В докладе основное внимание уделяется таким растущим проблемам, как психические расстройства и ожирение.

Генеральная ассамблея ООН 27 сентября проведет заседание, на котором будет рассмотрен доклад комиссии, передает РИА Новости.