В Сети появилось видео взрыва в торговом центре в Иркутске

В сети появились кадры взрыва в иркутском торгово-развлекательном комплексе "Комсомолл". Видео было опубликовано на YouTube.

Камеры видеонаблюдения засняли момент возгорания. На них видно, как люди после начала пожара покидают помещение, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во время детского праздника в научно-исследовательском центре "Гравитация", который находится на третьем этаже торгового комплекса.

В результате пожара, вызванного возгоранием спиртосодержащей жидкости, пострадали восемь детей. Их доставили в больницу с ожогами первой и второй степеней. Пятерых детей госпитализировали, трое будут лечиться амбулаторно. Больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка. Мальчика поместили в палату интенсивной терапии, у него ожоговый шок.

Возбуждено уголовное дело. Следователи задержали технического директора организации, которая устраивала представления, а также сотрудников, принимавших в них участие.