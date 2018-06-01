Источники в руководстве метро Каракаса рассказали агентству, что бумага для билетов закупалась за рубежом. Однако уже более года правительство не выделяло валюту на эти цели, и запасы бумаги подошли к концу, передает meduza.io.

Официально руководство метро назвало другую причину, по которой со станций убрали контролеров, а турникеты на входе открыли. По словам главы компании Сезара Веги, контролеров убрали лишь с нескольких станций в рамках «оптимизации работы персонала».

Метро фактически стало бесплатным еще до того, как открыли турникеты. Несмотря на то, что экономический кризис привел к снижению минимальной зарплаты до нескольких долларов в месяц, плата за проезд — 4 боливара — была незаметна для жителей Каракаса.