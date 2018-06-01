YouTube заблокировал канал пранкера, сообщавшего о 300 жертвах пожара в "Зимней вишне"

Сервис YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков), распространявшего слухи о «сотнях жертв» пожара в «Зимней вишне».

При попытке зайти на канал Вольнова, у которого было около 318 тысяч подписчиков, появляется сообщение «этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. В первые часы после пожара ходили слухи, что власти занижают число жертв.

Вольнов 25 марта выложил на своем канале аудиозапись звонков, где он от лица сотрудника МЧС спрашивает у работников моргов, готовы ли они принять тела 300 погибших при пожаре.

В России на пранкера заведено уголовное дело о возбуждении ненависти (статья 282 УК РФ). Через три дня после пожара суд заочно арестовал его, и Вольной был объявлен в международный розыск, напоминает meduza.io.

В прокуратуре Украины заявили, что пранкер не будет выдан, так как конституция этой страны запрещает экстрадицию собственных граждан. При этом там подчеркивали, что если российская сторона передаст следственные материалы, Вольнов может быть допрошен и отдан под суд на Украине.