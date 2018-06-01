В Днепропетровской области нашли авто с тремя трупами: задержаны подозреваемые в убийстве

Правоохранители Днепропетровской области задержали двух подозреваемых в убийстве, которое произошло в январе 2018 года. Об этом в четверг, 31 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Отмечается, что в январе этого года в Днепропетровской области был обнаружен брошенный автомобиль, в салоне которого находились три трупа: двое мужчин и женщина. У погибших были огнестрельные ранения.

В течении длительного времени правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемых в убийстве.

На сегодня двум задержанным подозреваемым мужчинам, 1996 г.р. и 1997 г.р., судом избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следственные действия продолжаются, передает korrespondent.net.