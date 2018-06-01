Топливо подешевело: максимальную цену на бензин опустили до 19,15 леев за литр

Сегодня с полудня автомобильное топливо подешевело. Национальное агентство по регулированию в энергетике приостановило последнее решение о максимальных ценах на горючее.

Ценовой потолок опустили до 19,15 леев за литр бензина и 17,09 леев за литр дизтоплива.

Накануне премьер-министр Павел Филип потребовал у НАРЭ разъяснений по поводу удорожания топлива. Он дал распоряжение Минэкономики подготовить поправки в законодательство для повышения транспарентности формирования цен на топливо.

Сам глава правительства намерен провести в ближайшие дни встречу с операторами рынка нефтепродуктов.