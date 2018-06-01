Жители дома в Бельцах жалуются на частную компанию

Частная компания в Бельцах стала яблоком раздора. Офис фирмы расположен в многоквартирном жилом доме в центре города и люди жалуются, что клиенты частника превратили их жизнь в ад. Они уже устали бороться с постоянным шумом и грязью.

Ситуация дошла до абсурда, сообщает canal3.md. Некоторых жителей дома оштрафовали за то, что поссорились с клиентами, припарковавшими свои машины у входа в здание, ограничив доступ людей во двор.

Люди также говорят, что из-за бухгалтерской фирмы и большого потока неизвестных людей они стали легкой мишенью для воров.

Полиция не комментирует ситуацию, также как и владелец компании. В доме проживает 10 семей.