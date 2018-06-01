Мать ребенка, пострадавшего в ТРЦ в Иркутске: Детей сожгли словно из огнемета

Мать одного из детей, пострадавших в результате воспламенения горючей жидкости во время научного шоу для детей, проходившего в иркутском ТРЦ "Комсомолл", выложила в Instagram видео, в котором рассказала, что произошло.

По словам женщины, в помещении, где произошло ЧП, не было ни одного огнетушителя. Сами ведущие шоу показались женщине странными, по ее словам - они сами были по сути еще детьми - подростками 19-ти лет - юношей и девушкой. Также, по словам женщины, они явно не были подготовлены к шоу и читали инструкцию "по бумажке".

В какой-то момент происходящее вышло из под контроля. Произошедшее женщина сравнила с тем, словно детей "сожгли из огнемета". Также женщина указывает на то, что в тесное помещение, где находились дети, не пустили их родителей, потому что там, якобы, не было для них места.

Также мать пострадавшего ребенка заявила, что персонал ТРЦ никак не помогал в спасении детей, передает ren.tv.