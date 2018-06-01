В Германии поймали сбежавших из зоопарка хищников

Хищные звери, которые сбежали из вольеров в зоопарке города Люнебах (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии, пойманы. Об этом сообщил в пятницу представитель властей округа Битбург-Прюм.

"Они находятся на территории зоопарка, в скором времени их переместят в вольеры", - отметил он для ТАСС, добавив, что ситуация под контролем. Отвечая на вопрос, пострадал ли кто-нибудь, представитель властей сказал: "Насколько мне известно, нет".

Ранее сообщалось о побеге двух тигров, двух львов, ягуара и медведя. Как именно это произошло, неизвестно. СМИ связывают инцидент с сильными дождями, которые обрушились в последние дни на регион. Якобы, клетки оказались повреждены вследствие потока поднявшейся воды.