В Затоке сотрудников базы отдыха задержали за разбойное нападение

В поселке Затока двое злоумышленников на пляже проникли в домик спасателя и похитили телевизор и деньги. Работник спасательной станции пытался их задержать, но получил удар ножом. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в пятницу, 1 июня.

Кроме телевизора, грабители унесли сумку, в которой находились 4,5 тысячи гривен и документы. После нападения пострадавший был доставлен в больницу, передает korrespondent.net.

"Правоохранители установили личности злоумышленников, – рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов. – Ими оказались двое работников базы отдыха, которая находилась рядом со спасательной станцией. Одного из них полицейские задержали в поселке Затока, а другой – на автостанции в городе Белгород-Днестровский. В комнате, где они проживали, правоохранители обнаружили и изъяли похищенное имущество".

Полиция начала уголовное производство по статье о разбое (ч.3 ст.187 УК Украины).