NASA опубликовало новый снимок Земли

NASA опубликовало снимок Земли, снятый с нового спутника GOES-17. Изображение было сделано с помощью расширенного базового тепловизора ABI. Об этом пишет The Mirror.

Спутник GOES-17 вращается вокруг Земли в 36 тысячах километров над ее поверхностью, передает korrespondent.net.

Фотография была создана с использованием двух видимых диапазонов синего и красного цветов вместе с одним околоинфракрасным.

Три диапазона были объединены в одном изображении. Оно смогло передать детали и цвета планеты, которые привычны для человека.

GOES-17 запустили 1 марта текущего года из Космического центра имени Кеннеди. На сегодняшний день он является передовым метеоспутником.